Під Шарм-ель-Шейхом розбився вертоліт, загинули семеро миротворців

В результаті авіакатастрофи гвинтокрила в Єгипті загинуло семеро військових, які були членами миротворчої місії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За даними представництва міжнародних миротворчих сил «Багатонаціональні сили і спостерігачі», серед загиблих є п’ятеро американців, один громадянин Франції та один чех.

Трагедія сталася у четвер неподалік від міста Шарм-ель-Шейха, що знаходиться на півдні Синайського півострова.

У представництві також зазначили, що наразі «немає інформації, що свідчила б про те, що гелікоптер розбився не в результаті інциденту».

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин.

Зазначається, що Багатонаціональні сили та спостерігачі (Multinational Force and Observers (MFO)) - це міжнародні миротворчі сили, що контролюють умови мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем від 1981 року. Сили зазвичай працюють на Синайському півострові та навколо нього. Чисельність персоналу MFO у 2017 р. зменшилася з 1 383 до 1 300 осіб