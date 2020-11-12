У Хорватії - найбільша від початку пандемії кількість нових випадків COVID-19

Хорватія переживає найтяжчий період у зв'язку з пандемією, минулої доби в країні зафіксовано найбільшу за весь час кількість нових хворих на COVID-19 – більше 3 тисяч.

Про це заявив прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, передає Укрінформ з посиланням на Jutarni List.

«Зараз ми в найгіршому моменті епідемії. Критично важливо закликати усіх громадян Хорватії, щоби ті дотримувалися безпекових заходів... Вони можуть стати ще ефективнішими, якщо їх будуть дотримуватися всі. Ніхто не бажає подальшого загострення та дискусії про повний локдаун», - наголосив Пленкович.

Він також навів статистичні дані, згідно з якими за останню добу в країні - вперше з початку пандемії - підтверджено 3082 випадки захворювання. В результаті ускладнень, спричинених COVID-19, в Хорватії за останню добу померли 32 людини.

На сьогодні у Хорватії хворіє на COVID-19 16 348 людей. У лікарнях перебуває 1598 пацієнтів з коронавірусом, з них 178 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Загалом від початку пандемії у цій країні з 4 мільйонами населення зареєстрували 75 922 випадки інфікування, з них 925 детальних.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 574 208 випадків коронавірусу, з них 1 291 891 летальний, одужало 36 767 109 людей.

Фото: Duje Klaric/Cropix