Україна може приєднатися до антитерористичної операції «Бархан» в Африці

Україна розглядає питання про приєднання до європейської бойової тактичної групи «Такуба», яка діє в африканському регіоні Сахель у складі сил антитерористичної операції «Бархан» під командуванням Франції.

Про це оголосила під час слухань у французькому парламенті – Національній асамблеї – міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Португалія й Україна також розглядають питання участі на засадах добровільного рішення», - заявила глава французького оборонного відомства, розповідаючи про формування бойової тактичної групи.

Вона повідомила, що бойову тактичну групу «Такуба» посилять також представники збройних сил Чехії, Швеції та Італії.

Бойова тактична група «Такуба» (TF Takuba) набула початкової оперативної спроможності для виконання завдань у рамках антитерористичної операції «Бархан» (Barkhane) в африканському регіоні Сахель. Основу «Такуби» складають військовослужбовці Франції та Естонії.

Командування тактичної групи, яка формується із представників збройних сил країн Європейського Союзу і партнерів, дислокується у місті Гао (Малі).

Франція проводить антитерористичну операцію «Бархан» у Сахель спільно із п’ятьма країнами регіону (Малі, Буркіна Фасо, Чад, Мавританія та Нігер), а також європейськими партнерами із серпня 2014 року. Метою операції є боротьба з озброєними терористичними групами джихадистів.

В операції беруть участь 5100 військовослужбовців, бойові й транспортні літаки та вертольоти, дрони, бойові броньовані машини, автомобільна техніка.

Як повідомляв Укрінформ, навесні 2020 року у Малі під час виконання завдань у рамках операції «Бархан» загинув військовослужбовець Французького іноземного легіону українець Дмитро Мартинюк.