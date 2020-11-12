У Мінську ввели обов'язковий масковий режим

У Мінську з 12 листопада введено обов'язкове носіння масок з метою скорочення поширення вірусних інфекцій, коронавірусу зокрема.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Мінського міськвиконкому.

Контроль за дотриманням нових вимог у місті посилять з сьогоднішнього дня.

Це стосується не тільки працівників, а й відвідувачів усіх без винятку об'єктів білоруської столиці. Зокрема носіння маски обов'язков у громадському транспорті й таксі.

Рішення зобов'язує керівників організацій усіх форм власності вжити необхідних заходів щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів.

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Масковий режим буде діяти «до стабілізації епідеміологічної ситуації».

За даними Worldometer, у Білорусі з початку пандемії зареєстровано 109357 випадків коронавірусу, зокрема 1022 смерті й 92266 випадків одужання.

У країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

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