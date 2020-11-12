У Варшаві під час сутичок затримали сотні протестувальників, постраждали 35 поліцейських

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив у четвер речник варшавської поліції Сильвестер Марчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під час Маршу незалежності постраждали 35 поліцейських. У них травми хребта, голови, в одному випадку – зламана рука”,- заявив Марчак та додав, що кілька правоохоронців ще залишаються в лікарнях.

Він зазначив, що поліцейські змушені були діяти рішуче, оскільки хулігани нападали на поліцейських та нищили громадське майно.

Марчак повідомив, що напередодні було затримано понад 300 хуліганів, більшість з яких після оформлення протоколів було відпущено. Зокрема, виписано 260 штрафів, до суду направлено 420 справ про покарання учасників заворушень.

За словами речника, понад 40 епізодів під час маршу визнано злочинами, у цих справах проходить 36 осіб.

Марчак також поінформував, що поліція вивчає інцидент, яким чином поліцейський поранив гумовою кулею фоторепортера одного з польських видань.

Як повідомлялося, відразу після маршу мер Варшави Рафал Тшасковський поклав відповідальність за агресивні дії радикалів на віцепрем’єра Ярослава Качинського, який відповідає в уряді за безпекові питання. Речник владної партії “Право і Справедливість” Радослав Фогель назвав звинувачення Тшасковського “абсурдними”.

Організатор “Маршу незалежності” Роберт Бонкевич заявив, що сутички сталися через те, що поліція “провокувала” учасників маршу.

Поліція змушена була застосувати кийки та гумові кулі, оскільки агресивно налаштовані демонстранти кидали каміння, били поліцейських телескопічними палками. Від фаєрів, які запалювали хулігани, загорілася квартира в одній з багатоповерхівок - пожежу швидко вдалося погасити.

Замість забороненого мерією Варшави “Маршу незалежності” його організатори вирішили провести автопробіг. Попри це тисячі людей усе ж таки зібралися на марш.

Щороку “Марш незадежності” в Польщі на свято незалежності 11 листопада збирає десятки тисяч радикально налаштованих людей з націоналістичними поглядами, які проголошують гасла ксенофобського та расистського характеру. У минулі роки під час аналогічних маршів часто відбувалися сутички з поліцією.

Фото: Radek Pietruszka /PAP