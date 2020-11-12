Президент Аргентини пішов на самоізоляцію через контакт із хворим на COVID-19

Президент Аргентини Альберто Фернандез пішов на самоізоляцію через контакт із хворим на COVID-19 працівником свого секретаріату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Зазначається, що 61-річний Фернандез зробив тест на коронавірус, який виявився негативним, але вирішив самоізолюватися «згідно з протоколами щодо ізоляції та рекомендаціями лікаря й працівників сфери охорони здоров’я».

В Аргентині наразі зафіксовано понад 1 млн 200 тисяч випадків коронавірусу та 34 тисячі смертей від нього з початку пандемії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 440 865 випадків коронавірусу, з них 1 289 747 летальних, одужало 36 676 965 людей.

Фото: ZUMA PRESS