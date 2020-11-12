У Європарламенті виявили сотні випадків коронавірусу

У Європейському парламенті виявлено сотні випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі, передає Укрінформ з посиланням на EUobserver.

"За останні тижні у парламенті були виявлені сотні випадків COVID-19", - сказав він.

Сассолі виступив з цією заявою після скарг на те, що депутати Європарламенту більше не можуть отримувати свої добові в розмірі 323 євро після того, як парламент був частково закритий через коронакризу.

Європарламент виплачує фіксовану суму - 323 євро на день для покриття витрат, які члени парламенту несуть у періоди парламентської діяльності, за умови, що вони підтвердять свою присутність, зареєструвавшись.

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Пленарні засідання Європарламенту проходять у Страсбурзі та Брюсселі. Однак від початку пандемії ЄП проводить їх у віддаленому форматі через складну епідеміологічну ситуацію у Бельгії та Франції.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 440 865 випадків коронавірусу, з них 1 289 747 летальних, одужало 36 676 965 людей.