Туреччина як ніколи раніше потребує присутності НАТО в Чорному морі - експерт

Туреччина, яка в минулому намагалася обмежувати роль США в Чорному морі, зараз потребує постійної присутності кораблів НАТО.

Про це в рамках дискусії Львівського безпекового форуму сказав професор міжнародних відносин Університету Кадир Хаса в Стамбулі Серхат Гювенч, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Туреччина зараз не відповідає можливостям та амбіціям РФ у Чорному морі. На першому місці енергетичний аспект, безпековий у баченні Туреччині - за ним. Тому Туреччина потребує НАТО в Чорному морі зараз більше, ніж раніше. І це становище також підштовхує її до співпраці з країнами регіону», - сказав Гювенч.

За його словами, архітектура безпеки в Чорному морі була повністю зруйнована після 2014 року.

«Попередні стратегії Туреччини у Чорноморському регіоні сприяли Росії більше, ніж у довгостроковій перспективі. Раніше Туреччина докладала зусиль, аби утримувати США чимдалі від Чорного моря, і це призвело до багатьох безпекових викликів. Це дало Туреччині статус «господаря становища» в регіоні, але й призвело до руйнування архітектури безпеки. Першої ознакою руйнування стала війна в Грузії. Український конфлікт став символом повного руйнування», - підсумував експерт.

Як повідомлялося, Львівський форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки на Чорному морі. Він триватиме до 14 листопада. Загалом, шість вебінарів стосуються міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами регіону Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростання інформатизації суспільства.