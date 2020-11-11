Джорджія вручну перерахує всі голоси на виборах президента США

В американському штаті Джорджія здійснять повний перерахунок голосів на президентських виборах вручну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Про таке рішення заявив Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

"Оскільки різниця настільки невелика, потрібно здійснити повний перерахунок вручну у кожному окрузі. Це допоможе зміцнити довіру", - сказав Раффенспергер, який представляє Республіканську партію.

Раффенспергер заперечив, що перерахунок голосів у штаті проводитимуть на вимогу штабу Трампа.

Крайній термін для підтвердження результатів виборів у США, до якого прагнуть встигнути перерахувати голоси у Джорджії - 20 листопада.

За попереднім підрахунком, Байден лідирував у Джорджії з перевагою у 14 тисяч голосів.

Як повідомлялося, чинний президент США Трамп наразі не визнав своєї поразки та заявляє про на фальсифікації під час виборів. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Джо Байдена у Пенсильванії.

Деякі провідні світові ЗМІ 7 листопада назвали кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС.

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з боку Управління загальних служб США (GSA) визнати його перемоги на виборах.

GSA, як правило, визнає кандидата обраним президентом, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.