Рухані запропонував Байдену співпрацю в обмін на скасування санкцій

Президент Ірану Хассан Рухані закликав обраного президента США Джо Байдена скасувати санкції проти Тегерана, зазначивши, що він готовий співпрацювати з новою командою у Білому домі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Courier.

"Наша мета - зняти тягар санкцій США з плечей іранського народу ... ця мета відповідає національним інтересам", - сказав Рухані у своїй промові на державному телебаченні.

Він заявив, що Іран готовий до переговорів з США за умови, що Байден поверне Вашингтон до ядерної угоди 2015 року та скасує санкції, запроваджені чинним президентом США Дональдом Трампом. "Ми повинні зробити все, щоб повернути нашу країну та народ до періоду між 2016 та 2017 роками, після підписання ядерної угоди та зняття санкцій, коли Іран переживав економічне зростання", - сказав Рухані.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

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У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, ЄС.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.

Фото: thecourier.com.au