Виборчкоми у США запевняють про відсутність порушень – NYT

Представники виборчих комісій у США запевнили, що у процесі опрацювання результатів виборів не виявили серйозних порушень, які могли б вплинути на підсумки президентських перегонів.

Як передає Укрінформ, такий коментар виборчкоми надали на запит газети The New York Times.

«Чинний президент та його союзники безпідставно стверджували, що шалена фальсифікація голосів виборців вкрала в нього перемогу. Офіційні особи, до яких звернулася газета The Times, заявили, що не було порушень, які вплинули б на результат», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журналісти отримали відповіді від чиновників із 45 американських штатів, і жоден із них не «повідомив про якісь значні проблеми з голосуванням».

Навпаки, співробітники виборчкомів назвали цьогорічні вибори величезним успіхом попри труднощі, викликані рекордною явкою виборців і пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки та наголошує на фальсифікації під час президентських виборів. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Джо Байдена у Пенсильванії.

Ряд провідних світових ЗМІ 7 листопада назвала кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС.

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з боку Управління загальних служб США (GSA) визнати його перемогу на виборах.

GSA, як правило, визнає кандидата в президенти, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.