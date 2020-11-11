У Казахстані екстрено сів пасажирський літак після зіткнення зі зграєю птахів

Пасажирський літак, що летів з Атирау до Нур-Султану, був змушений здійснити екстрену посадку після зіткнення зі зграєю птахів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Zakon.kz.

В авіакомпанії SCAT розповіли, що на борту було 115 пасажирів. Під час набору висоти на літак налетіла зграя великих птахів. Імовірно, це були гуси або качки.

Після зіткнення командир судна прийняв рішення про повернення до порту вильоту. Посадка выдбулася в штатному режимі з зарулюванням на стоянку самостійно.

Фото : SCAT

Пізніше авіакомпанія скасувала рейс.

Зазначається, що пасажирам, які захотіли змінити дату вильоту, оформили перебронювання, а тим, хто не захотів перебронювати, повернули гроші.

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Авіакомпанія планує представити пілота до нагородження медаллю. Він працює в компанії більше 10 років.