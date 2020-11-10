Лондон «дзеркально» висилає двох білоруських дипломатів

Міністерство закордонних справ Великої Британії висилає двоє білоруських дипломатів у відповідь на дії Мінська.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив глава відомства Домінік Рааб.

«Сьогодні ми вислали двох білоруських дипломатів у відповідь на невиправдане видворення двох британських дипломати», - написав він.

Рааб додав, що Велика Британія продовжуватиме говорити про сфальсифіковані вибори та огидне насилля проти білоруського народу.

Раніше глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що вважає невиправданим вислання з Білорусі двох дипломатів.

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За словами речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза, дипломатів вислали у зв’язку з тим, що їхня діяльність «не сумісна зі статусом дипломата, а також із цілями перебування в Білорусі». У Мінську вважають, що вислані дипломати, зокрема, «збирали дані про хід протестів».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.