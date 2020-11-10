У Данії поки не можуть знищити 17 мільйонів норок

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Уряд визнав, що не мав правових підстав для такого наказу (знищити норок – ред.)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опозиція звинуватила владу в тому, що та ініціювала наміри щодо ліквідації норок перед тим, як погодити плани щодо компенсації втрат власникам та працівникам ферм.

Нині уряд намагається «проштовхнути» нашвидкуруч створене законодавство щодо легалізації винищення норок, але опозиція попередила, що не дасть тому оминути традиційний 30-денний термін для розгляду таких законів.

Натомість уряд пообіцяв, що обов’язково виплатить фермерам компенсації та продовжить шукати способи затвердження законодавства щодо норок якомога швидше.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Данії вирішили знищити всіх норок, адже на фермах повідомлялися про випадки передачі від норок людям нової мутованої форми коронавірусу.

За даними ВООЗ, інфікування норок коронавірусом, окрім Данії, зареєстрували ще у п'яти країнах - Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. При цьому у ВООЗ зазначили, що норки можуть слугувати «резервуаром» для вірусу, передавати його всередині своєї популяції. Після поширення коронавірусу всередині популяції тварин вірус може повернутися до людини при близькому контакті з норками вже у мутованому вигляді.