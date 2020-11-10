Британія обурена видворенням її дипломатів з Білорусі

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб вважає невиправданим вислання з Білорусі двох дипломатів.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Вислання двох британських дипломатів з Білорусі за законне спостереження за акціями протесту є абсолютно невиправданою», - написав Рааб.

Він додав, що Олександр Лукашенко не зможе приховати гноблення власного народу.

«Єдиний шлях уперед - це вільні та чесні вибори та притягнення до відповідальності винних у насильстві проти демонстрантів», - заявив Рааб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.