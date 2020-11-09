Пандемія посилила «антизахідний наратив» із боку Росії та Китаю — НАТО

Пандемія ще більше оголила та посилила виклики та загрози сучасності, яким треба колективно протистояти.

Про це заявила заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Кармен Ромеро у своєму виступі на Львівському безпековому форумі 2020, який проходить у режимі онлайнового експертного марафону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше головне завдання під час цієї пандемії - забезпечити, щоб криза в галузі здоров’я не стала кризою безпеки», - сказала Ромеро.

За її словами, COVID-19 посилив напруженість з точки зору безпеки. “Пандемія додала непередбачуваності до й без того складної міжнародної ситуації, в якій ми бачимо, що дії Росії продовжують становити загрозу євроатлантичній безпеці”, - підкреслила чиновниця.

Серед загроз вона перелічила тероризм, державних і недержавних гравців, які кидають виклик світовому порядку; нестабільність у інших регіонах, яка веде до продовження нерегульованої міграції; намагання Китаю змістити глобальний баланс впливу; кібер- і гібридні загрози, які стають все більш витонченими.

Ромеро поінформувала, що на піку пандемії спостерігалося у 4 рази більше наративів, які розповсюджували РФ і КНР. Зокрема, «антизахідний наратив», який має дуже багато спільного в твердженнях, що новий вірус був запущений у світ країнами НАТО, а також те, що авторитарні режими кращі у боротьбі з захворюванням і збереженні людських життів, зазначила вона.

«Ці інформаційні атаки торкаються всіх нас, всього світового порядку, який базується на основі права. НАТО має протистояти дезінформації фактами, конкретними діями», - сказала заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії і наголосила в цьому зв’язку на важливості вільних медіа.

За словами Ромеро, на тлі коронакризи НАТО і ЄС реально посилили співпрацю. Одною з галузей, де ці дві організації разом з ООН і G7 працюють дуже тісно, є саме боротьба проти дезінформації, яка в нинішній ситуації дійсно загрожує життям людей. Пандемія збільшила обсяги дезінформації і пропаганди, які мають на меті підірвати демократію і внести розкол в західні суспільства, зазначила Ромеро. Вона також звернула увагу на таку небезпеку, як контроль з боку третіх країн на критичну інфраструктуру, від якої залежать як суспільства, так і військові.

Представниця НАТО сказала, що COVID-19 нагадав, що треба завжди бути готовими до непередбачуваного, отже, необхідно продовжувати адаптуватися. Тому, зазначила, вона, генсек запропонував свій план НАТО-2030, в якому викладається бачення того, як адаптуватися до «нової нормальності» впродовж ближчого десятиріччя і далі.

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Пандемія є безпрецедентним викликом для націй, яка має величезний вплив на людей і економіки, велетенські наслідки для всіх, включаючи країни НАТО та її партнерів, серед яких Україна, зазначила Ромеро, додавши, що відповіді можуть бути тільки колективними.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 9 листопада у світі зареєстровано 50 962 817 випадків коронавірусу, із них 1 265 117 летальних. Одужали 35 915 106 пацієнтів.