Орбан хоче ввести комендантську годину в Угорщині

Угорська влада має намір запровадити жорсткіші обмеження, спрямовані проти пандемії, закривши школи, університети та заклади громадського харчування, а також збільшивши комендантську годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє угорський портал 444 із посиланням на заяву глави угорського уряду Віктора Орбана.

За словами Орбана, якщо парламент Угорщини у вівторок, 10 листопада, проголосує за надзвичайні повноваження уряду, то з опівночі середи в країні набудуть чинності на 30 днів нові карантинні обмеження.

З огляду на те, що більшість в угорському парламенті складає правляча партія, очікується, що відповідне рішення схвалять.

Прем’єр Угорщини прогнозує, якщо кількість інфікованих буде зростати нинішніми темпами, то медики не зможуть впоратися із навантаженням.

Згідно з урядовим планом, комендантська година буде діяти з 20:00 до 5:00. Ресторани закриються для відвідувачів, буде можлива лише доставка їжі. Їдальні на заводах та фабриках, утім, можуть працювати.

Магазини і перукарні повинні закриватися о 19:00. Тренажерні зали, басейни, музеї, театри, зоопарки - не працюватимуть.

Навчання у вищих навчальних закладах буде лише дистанційно, те ж стосується навчання у школах для старшокласників.

Ясла, дитячі садки і деякі школи залишаться відкритими для дітей до 14 років. Персонал лікарень, вчителі у школах, вихователі дитячих садків і ясел повинні щотижня проходити тестування на коронавірус.

Готелі можуть приймати лише людей, які подорожують з метою роботи, але не туристів.

Також буде заборонено всі зібрання. До 10 осіб можуть бути сімейні події і приватні заходи. Весільні церемонії можуть відвідувати тільки свідки, батьки, брати і сестри наречених. На похороні можуть бути присутніми 50 осіб. Спортивні матчі відбуватимуться без глядачів.

Наразі в Угорщині з COVID-19 госпіталізований 6061 пацієнт, 415 з них на штучній вентиляції легенів. Всього з початку пандемії в країні виявлено майже 115 тисяч випадків коронавірусу, включаючи майже 2,5 тисяч летальних.

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