Угорський прем’єр може ветувати бюджет Євросоюзу - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий застосувати право вето до бюджету ЄС, якщо виплати з фондів блоку країнам-членам залежатимуть від механізму верховенства права.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Hungary Today із посиланням на угорські проурядові ЗМІ.

У своєму листі до німецького головування в ЄС Орбан зазначив, що механізм верховенства права не відповідає липневій домовленості про бюджет ЄС. Тож угорський прем’єр заявив, що якщо бюджет ЄС буде пов'язаний з механізмом верховенства права, то він проголосує проти нього.

Домовленість заснована на компромісній пропозиції німецького головування у Раді ЄС. Відповідно до неї, Єврокомісія може запропонувати запровадити санкції проти країни ЄС, а держави-члени мають підтвердити це рішення кваліфікованою більшістю - 15 з 27 держав-членів, які представляють 65 відсотків населення ЄС.

Як повідомлялося, учасники переговорів із Європарламенту і держав-членів нещодавно домовилися про введення механізму верховенства права в наступний бюджет ЄС. Зокрема, розподіл коштів ЄС має бути прямо пов'язаний із дотриманням верховенства права в державах-членах.

Польський прем’єр Матеуш Моравецький теж заявив про готовність використати право вето до бюджету ЄС у разі, якщо умови дотацій з Брюсселя не відповідатимуть очікуванням Варшави.

Схвалення 7-річного бюджету ЄС потребує однозначної згоди всіх членів Європейської ради.

Фото: Vivien Cher Benko/PM’s Press Office