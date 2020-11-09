У Росії нарахували майже 22 тисячі нових випадків COVID-19

Добовий приріст нових хворих коронавірусною інфекцією в РФ становив 21 798 випадків, що є новим антирекордом за весь період поширення хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків новою коронавірусною інфекцією COVID-19 - 21 тис. 798 у 84 регіонах, у тому числі виявлено активно 5 тис. 849 (26,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперативного штабу.

Померли за добу 256 пацієнтів, одужало 10,7 тис. осіб.

Зазначається, що вперше за весь період поширення коронавірусної інфекції в РФ кількість нових випадків за добу перевищила позначку в 21 тисячу. Психологічний рубіж у 20 тисяч була подолана в п'ятницю, 6 листопада.

Як і раніше, найбільш високі показники фіксуються в Москві. У столиці поставлений абсолютний рекорд щодо виявлення за добу - 6 897. Виписано після одужання 3 313 осіб, померло 72 пацієнта.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50,738,093, зокрема 1,262,132 смертей і 35,795,461 випадку одужання.

Фото: CTK Photo/Укрінформ