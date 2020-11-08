У Тбілісі проти учасників протесту під ЦВК застосували водомети

Поліція застосувала водомети проти демонстрантів, які вимагають проведення нових парламентських виборів під час акції біля будівлі ЦВК Грузії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Agenda Ge.

Поліція застосувала водомети для розгону демонстрантів, які пройшли від центральної алеї на проспекті Руставелі до будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) після того, як лідери правлячої партії "Грузинська мрія" відхилили вимоги опозиції звільнити голову ЦВК Тамара Жванію та провести повторні вибори.

Зазначається, що протестувальники почали кидати каміння у поліцію, яка утворила огорожу навколо будівлі ЦВК. Поліція продовжує застосовувати водомети проти тих, хто наближається до огорожі.

Демонстранти стверджують, що вони не припинять протестувати, поки їх вимоги не будуть виконані.

Як інформує Новости Грузия, грузинська опозиція оголосила, що починає безстрокову протестну акцію біля будівлі ЦВК Грузії. Про це на багатотисячному мітингу у Тбілісі заявив один з лідерів партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія.

Як повідомлялося, опозиційні політики та їх прихильники сьогодні зібралися перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі у Тбілісі з вимогою провести повторні парламентські вибори.

Відмовляючись приймати свої парламентські мандати, опозиційні політики вимагають провести вільні та чесні повторні вибори, звільнити голову ЦВК Тамара Жванію та забезпечити чесний склад виборчих комісій, а також звільнити всіх політичних затриманих.

У Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. Правляча партія «Грузинська мрія» отримала на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок «ЄНД - Сила в єдності» - 27,13%. Загалом до парламенту десятого скликання проходять сім партій та два блоки.

Опозиція заявила про «тотальну фальсифікацію» підсумків парламентських виборів у Грузії та анонсувала перманентні акції протестів доти, поки в країні не буде призначено дострокове голосування.