Президент Європейської Ради привітав Байдена

Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав із перемогою на виборах обраних президента США Джо Байдена та віцепрезидента Камалу Гарріс (Kamala Harris).

Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява Шарля Мішеля оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«ЄС уважно стежив за виборами Президента і до Конгресу Сполучених Штатів. Ми взяли до уваги останні події у виборчому процесі. На цій основі ЄС вітає обраного Президента Джо Байдена та обраного Віце-президента із досягненням необхідної кількості голосів виборців. Ми також вітаємо рекордну явку на цих виборах», - йдеться у документі.

Він зауважив, що європейська сторона продовжує спостерігати за процесом сертифікації результатів та переконана, що виборча система США оголосить остаточний результат.

«ЄС ще раз підкреслює, в черговий раз, власну відданість потужному трансатлантичному партнерству, та готовий до співпраці з обраним Президентом, з новим Конгресом та Адміністрацією», - наголосив Президент Європейської Ради.

Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.