Президент Європейської Ради привітав Байдена
Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява Шарля Мішеля оприлюднена на сайті Європейської Ради.
«ЄС уважно стежив за виборами Президента і до Конгресу Сполучених Штатів. Ми взяли до уваги останні події у виборчому процесі. На цій основі ЄС вітає обраного Президента Джо Байдена та обраного Віце-президента із досягненням необхідної кількості голосів виборців. Ми також вітаємо рекордну явку на цих виборах», - йдеться у документі.
Він зауважив, що європейська сторона продовжує спостерігати за процесом сертифікації результатів та переконана, що виборча система США оголосить остаточний результат.
«ЄС ще раз підкреслює, в черговий раз, власну відданість потужному трансатлантичному партнерству, та готовий до співпраці з обраним Президентом, з новим Конгресом та Адміністрацією», - наголосив Президент Європейської Ради.
Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.