Були без масок - поліція припинила антикарантинну демонстрацію у Лейпцигу

Були без масок - поліція припинила антикарантинну демонстрацію у Лейпцигу

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Укрінформ
Поліція німецького міста Лейпциг змушена була припинити демонстрацію проти коронавірусних обмежень через численні порушення гігієнічних норм.

До протестувальників вжито виключно засоби переконання, заявив речник поліції у Tвітері, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, для участі в акції руху Querdenken (нестандартне мислення), яку було дозволено владою міста для 16 тисяч учасників, зібралися понад 20 тисяч, із них 90% прийшли без масок, не дотримувалися вони й правила 1,5- метрової відстані.

Демонстрація загалом проходила мирно, але до неї долучилися близько 400 неонацистів, які розпочали протистояння з представниками лівих сил.

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У Німеччині заборонені масові акції, з 2 листопада в країні діє частковий локдаун.

За даними Інституту Роберта Коха, за добу 6 листопада в ФРН зафіксоване рекордне число нових інфікувань коронавірусом  – 23 399, напередодні було 21 506. Загалом з початку пандемії в Німеччині підтверджено 642 488 випадків інфікування. Наразі в республіці проводиться до 1,5 мільйона тестів щотижня.

Фото: DPA

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