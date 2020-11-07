Були без масок - поліція припинила антикарантинну демонстрацію у Лейпцигу

Поліція німецького міста Лейпциг змушена була припинити демонстрацію проти коронавірусних обмежень через численні порушення гігієнічних норм.

До протестувальників вжито виключно засоби переконання, заявив речник поліції у Tвітері, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, для участі в акції руху Querdenken (нестандартне мислення), яку було дозволено владою міста для 16 тисяч учасників, зібралися понад 20 тисяч, із них 90% прийшли без масок, не дотримувалися вони й правила 1,5- метрової відстані.

Демонстрація загалом проходила мирно, але до неї долучилися близько 400 неонацистів, які розпочали протистояння з представниками лівих сил.

Nach Böllerwürfen und Pyrotechnikeinsatz hat sich die Polizei bei der Querdenken-Demonstration um knapp 50 Meter zurückgezogen. Polizei komplett überfordert, wird überrannt. Ungehinderter Angriff auf Pressevertreter. Extrem aggressive Stimmung und Gefahr für Presse. #le0711 pic.twitter.com/xt2KlHWAio — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) November 7, 2020

У Німеччині заборонені масові акції, з 2 листопада в країні діє частковий локдаун.

За даними Інституту Роберта Коха, за добу 6 листопада в ФРН зафіксоване рекордне число нових інфікувань коронавірусом – 23 399, напередодні було 21 506. Загалом з початку пандемії в Німеччині підтверджено 642 488 випадків інфікування. Наразі в республіці проводиться до 1,5 мільйона тестів щотижня.

Фото: DPA