Грузія вводить комендантську годину

З понеділка, 9 листопада, у найбільших містах Грузії запроваджують комендантську годину у зв'язку з коронавірусною ситуацією.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Грузія Online, про це заявила віце-прем'єр уряду Грузії Майя Цкітішвілі.

Зокрема, у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00.

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Обмеження на пересування поширюються як на піші прогулянки, так і на користування громадським транспортом та особистими автомобілями. Не стосуватимуться нові правила міжнародних автомобільних перевезень та переміщень по роботі в стратегічно значущих медичних, фармацевтичних та медійних структурах і надання послуг доставки.

За інформацією видання, з початку пандемії кількість виявлених підтверджених випадків COVID-19 у Грузії становить 54 852.

Фото: АА