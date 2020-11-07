На марші медиків у Мінську затримали понад 30 осіб
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує TUT.BY.
"Біля 1-ї міської лікарні в Мінську 7 листопада затримали медиків, які вийшли на акцію солідарності з колегами", - зазначається у повідомленні.
За даними позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру «Вясна», на акції було затримано 33 особи.
За даними Teлeгрaм-каналу Білі халати, силовики затримали щонайменше 36 медиків. За попередньою інформацією, всіх затриманих медиків було доставлено у спортзал РУВС на Бєлінського, 10.
Офіційна інформація така: «Кількох людей доставлено до територіального РУВС для розгляду», - повідомила TUT.BY офіційний представник мінської міліції Наталя Ганусевич.
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