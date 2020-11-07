Голова адміністрації Білого дому захворів на COVID-19

Очільник адміністрації президента Дональда Трампа Марк Медоуз заразився коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Медоуз отримав позитивний результат на вірус у середу. Про перебіг хвороби наразі невідомо.

Наголошується, що він повідомив про це близьке коло радників після виборів і попросив не поширювати цю новину.

Принаймні чотири інших чиновники Білого дому були інфіковані, в тому числі Кессіді Гатчінсон, один із найближчих помічників Медоуза. За словами джерел, знайомих з цим питанням, старший помічник президента США Дональда Трампа Нік Трейнер також інфікований.

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На коронавірус за останній місяць захворіли понад 30 осіб, пов'язаних із президентом або Білим домом, в тому числі сам президент, його дружина Меланія і його молодший син Беррон. Голова адміністрації віцепрезидента Майка Пенса Марк Шорт та інші помічники також отримали позитивний результат на вірус наприкінці жовтня.

Фото: Рolitico