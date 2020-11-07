Під час свого візуиту до Австрії лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська провела зустріч з представниками білоруської громади у Відні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Участь у зустрічі, яка пройшла на площі Марії Терезії у центрі міста, взяли декілька десятків білорусів.

Тихановська зустрілася з білорусами на площі у Відні / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Представники білоруської громади висловили свою підтримку Світлані Тихановській та подякували за її стійкістю. У відповідь вона зазначила, що дякувати слід усім білорусам, які не побоялися та вийшли на вулиці, протестуючи проти фальсифікацій та поліцейського свавілля.

Під час зустрічі білоруси Відня передали Тихановській листи політв’язням та поспілкувалися з нею щодо окремих питань білоруського протесту.

Читайте також: Канада запровадила санкції проти 13 білоруських чиновників

Як відомо, Світлана Тихановська Тихановська 5-6 листопада перебувала з візитом в Австрії, у ході якого зустрілася з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцем, представниками канцелярії президента, депутатами, а також послами країн-учасниць ОБСЄ.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.