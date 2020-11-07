Верховний суд США пішов назустріч республіканцям у спорі навколо Пенсильванії

Верховний суд США частково задовольнив позов юристів Республіканської партії, які хочуть добитися невизнання бюлетенів, отриманих поштою після 3 листопада, з метою забезпечення перемоги Дональда Трампа в цьому ключовому штаті.

Як повідомляє CNN, суддя зокрема підтримав рішення відокремити такі бюлетені від інших, щоби дати хід судовому процесу, ініційованому республіканцями, передає Укрінформ.

"Суддя Семюель Аліто наказав усім окружним комісіям штату Пенсильванія відокремити бюлетені, отримані після дня виборів. Він зазначив, якщо бюлетені будуть враховані, вони підраховуватимуться окремо", - зауважується в повідомленні.

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Таким чином, суддя Верховного суду США підтвердив легітимність розпорядження держсекретаря штату Пенсильванія щодо відокремлення бюлетенів по датах.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю юристи Республіканської партії звернулися до Верховного суду США з петицією, спрямованої на те, щоби заборонити урахування бюлетенів, які надійшли після дня голосувань. Це стосується, в тому числі тих документів, що були відправлені до 3 листопада включно.

Поштою в США голосували переважно демократичні виборці, оскільки Джо Байден закликав своїх прихильників діяти саме так в умовах пандемії. Якщо суд задовольнить прохання республіканців, Трамп отримає перемогу в штаті Пенсильванія, і спір навколо визнання переможців загостриться.

Демократи, зі свого боку наголошують, що справедливі вибори означають врахування волі кожного виборця, який проголосував у визначений законом термін – до 3 листопада включно. За попередніми підрахунками голосів у Пенсильванії, Джо Байден перебуває попереду – після того, як комісії почали обробляти бюлетені, отримані поштою.