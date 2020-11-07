Канада закликає Білорусь припинити насильство проти мітингувальників

Канада вимагає від Білорусі припинення застосування насильства проти мирних протестувальників.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Твіттері, передає Укрінформ.

“ОБСЄ оприлюднило звіт за Московським механізмом стосовно Білорусі, який не залишає сумнівів у систематичних порушеннях прав людини, вчинених режимом Лукашенко. Канада закликає уряд Білорусі взяти до уваги викладені у звіті рекомендації й припинити насильство проти мирних протестувальників й опонентів”, - зазначили у канадському МЗС.

У відомстві додали, що й надалі підтримуватимуть народ Білорусі”.

Як повідомляв Укрінформ, в оприлюдненому ОБСЄ звіті зазначено, що порушення прав людини та тортури у Білорусі носили масовий та систематичний характер й підтверджені незаперечними доказами.

ОБСЄ закликає анулювати результати голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня «через порушення на всіх етапах» виборчого процесу та провести «нові справжні президентські вибори на основі міжнародних стандартів».

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС та Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.