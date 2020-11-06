Актора Єфремова відправили до колонії

Засудженого на сім з половиною років ув'язнення за ДТП зі смертельним результатом російського актора Михайла Єфремова відправили до місця відбування покарання.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс із посиланням на пресбюро московського управління Федеральної служби виконання покарань.

Читайте також: Медики підтвердили інсульт у російського актора Єфремова

«Згідно ст. 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ адміністрація СІЗО повідомить одного з родичів за вибором засудженого про те, куди він прямує для відбування покарання», - йдеться в повідомленні.

При цьому інформоване джерело повідомило агентству, що Єфремов відбуватиме покарання у виправній колонії в одному з регіонів Росії, не уточнивши пункту призначення.

Раніше член Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Марина Литвинович сказала, що Єфремов залишиться відбувати покарання в госпзагоні при СІЗО-5 в Москві. Однак у підсумку було прийнято інше рішення.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участю Єфремова сталася 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого від отриманих травм помер. На момент аварії артист був п'яний.

3 вересня Єфремов у суді визнав провину, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов на момент зіткнення перебував на пасажирському місці.