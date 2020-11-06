Актора Єфремова відправили до колонії
Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс із посиланням на пресбюро московського управління Федеральної служби виконання покарань.
«Згідно ст. 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ адміністрація СІЗО повідомить одного з родичів за вибором засудженого про те, куди він прямує для відбування покарання», - йдеться в повідомленні.
При цьому інформоване джерело повідомило агентству, що Єфремов відбуватиме покарання у виправній колонії в одному з регіонів Росії, не уточнивши пункту призначення.
Раніше член Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Марина Литвинович сказала, що Єфремов залишиться відбувати покарання в госпзагоні при СІЗО-5 в Москві. Однак у підсумку було прийнято інше рішення.
Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участю Єфремова сталася 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого від отриманих травм помер. На момент аварії артист був п'яний.
3 вересня Єфремов у суді визнав провину, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов на момент зіткнення перебував на пасажирському місці.
8 вересня Пресненський суд Москви засудив Михайла Єфремова до 8 років колонії. 22 жовтня Московський міський суд пом'якшив покарання, зменшивши термін на півроку.