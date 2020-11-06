Регіна Саркісова, перша скрипка білоруського Оперного театру

Усім зрозуміло, що так, як раніше - в нашій країні вже не буде

Ще недавно Великий театр Білорусі (не плутати з московським «Большим») планував показувати спектаклі практично щодня, але тепер виступи скасовані до 21 листопада. Одна з версій - коронавірус, інша - солідарність артистів театру з білоруським народом. ...Вечірній спектакль 27 жовтня став найбільш незвичайним в театрі. Перед початком вистави до присутніх звернулися артисти оркестру, заявивши, що не можуть залишатися байдужими до подій, що відбуваються в країні, що вони виступають проти насильства. Лише за деякий час диригент змахнув паличкою, і оркестр почав виконувати увертюру. Наступного дня, за відкрите висловлення громадянської позиції, з Оперного були звільнені п'ятеро співробітників. Серед них - перша скрипка оркестру Регіна Саркісова. «Укрінформ» поговорив з нею про ситуацію в країні, в театрі, в творчому середовищі та про її особисте ставлення до подій. «МАГУТНЫ БОЖА» ЗАСПІВАЛИ В ЗАЛІ – ГЛЯДАЧІ, А НЕ АРТИСТИ ХОРУ - Пані Регіно, в кінці жовтня, перед показом опери «Царська наречена», ви з колегами зробили сміливий вчинок. Ми всюди бачили лише розповіді про те, що ви звернулися до публіки, але не чули цього звернення. Чи можете для нас повторити сенс сказаного зі сцени, близько до тексту? Як вас прийняв зал, чи були незадоволені? Рішення про те, щоб виявити свою позицію, з одного боку, зріло з огляду на всі попередні події в країні, з іншого - склалося спонтанно. Стало зрозуміло, що спектакль буде останнім перед скасуванням вистав на невизначений період у зв'язку з ковідною ситуацією. І оскільки розсадка оркестру дозволяла звернутися безпосередньо до публіки (струнники сиділи в партері, щоб у духовиків була б більша відстань), я зважилася на цей крок. Кілька музикантів, які також були в партері, підтримали мою ідею. Звернувшись до залу, я сказала, що в ситуації, яка склалася в нашій країні, коли на вулицях панують беззаконня і несправедливість, ми не можемо мовчати. Мої слова продовжили інші музиканти про те, що ми не можемо грати, співати і танцювати, коли в цей час застосовують насильство до мирних громадян. Коли в залі зрозуміли, про що йдеться - весь зал встав, і тільки два-три людини обурювалися, що це неподобство, бо вони прийшли дивитися спектакль. Щоб заглушити їх вигуки, зал почав аплодувати, скандувати «Живе Білорусь», деякі розгорнули біло-червоно-білі прапори. - На відео потрапило виконання духовного гімну Білорусі ... - Так, саме в цей момент «хор» в залі виконав «Магутны Божа», що було певною мірою несподіваним для всіх нас. Це були не наші артисти хору. Наш хор перебував за лаштунками. Справа в тому, що люди, які співають, періодично з'являються в торговельних центрах, метро, ​​вокзалах і інших людних місцях. Так вони з'явилися і в театрі. Після цього ми показали спектакль, як і було обіцяно публіці. В антракті і після вистави величезна кількість глядачів підходили зі словами підтримки і подяки, кричали «Оркестр - браво!». - Ви народилися в Воронежі, але на навчання приїхали не в Москву, а в Мінськ. Як всі ці роки формувалася ваша громадянська позиція? Білоруська нація, білоруська ідентичність - що це для вас? - Історія моєї сім'ї ввібрала в себе культуру різних народів. По крові - я вірменка (тобто всі мої предки вірмени). Мій дід народився в Карсі (Туреччина), навчався в Баку і в Києві. Батько родом з України, а мама - з Грозного. Я народилася в Росії, а більшу частину життя (свідоме) провела в Білорусі, де виявилася суто випадково, після невдалої спроби вступити до Московської консерваторії.

Тоді я думала, що це явище тимчасове і за рік буду повторно вступатиму до Москви. Але за той рік я зрозуміла, що моє місце тут, і я не хочу нічого змінювати. Мені подобалося тут все - місто, навчання в консерваторії. Але, найголовніше, - менталітет білорусів. Я зрозуміла, що мені комфортно перебувати серед людей, які мене оточують. Білоруси переважно - настільки мирна і безконфліктна нація, що навіть мене трохи дивувала «памяркоунасць» (поступливість) цих людей. І до якої ж міри треба було дістати свій народ, щоб довести їх до такого масштабного і тривалого протесту, який відбувається нині і дивує весь світ. ДИРИГЕНТ ПЛОСКІНА ПРОПОНУВАВ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ В КИЄВІ - А що для вас означає духовний гімн «Магутны Божа», біло-червоно-білий прапор і герб Пагоня? - Що стосується «Магутны Божа», БЧБ і Пагоні ... я можу сказати, що всі ці роки вони для мене були якимось фоном, не пов'язаним з моїм особистим життям. Я була зайнята своєю кар'єрою, концертами, проектами, гастролями і своєю сім'єю. Я не брала участі в жодних виборах до 2020 року, вважаючи це марним. Але цей рік перевернув все в усвідомленні себе як громадянина Білорусі. І, мені здається, що БЧБ і «Магутны Божа» за відсутності лідерів протестного руху стали символом, який об'єднує людей, які думають прогресивно, і намагаються змінити майбутнє країни в бік творення. Адже на початку руху, коли все відбувалося на рівні білих стрічок і квіточок, в маршах протесту червоно-зелений прапор часто використовували в зв'язці з БЧБ, підкреслюючи, що ніхто ні з ким не бажає воювати, а всього лише хочуть чесних виборів. - Як новину про звільнення прийняла ваша сім'я? У Білорусі часто говорять, що «це ненадовго». Але жити потрібно прямо зараз, які ваші плани як музиканта? І як громадянина? - Мій чоловік також працює в оркестрі разом зі мною. Тому ми не тільки сім'я, а - однодумці і брати по цеху. І в усіх проявах в соціумі, звичайно ж, у нас повне взаєморозуміння. Мої діти (двійнята - син і донька, обоє навчаються на архітектурному факультеті в університеті) також цікавляться тим, що відбувається в країні і повністю поділяють наші погляди. Про плани я поки нічого не можу сказати. У музичній школі, де у мене були учні, зі мною теж розпрощалилися. І мені зрозуміло, що на роботу за фахом у Мінську з моєї статтею ніхто не вызьме. Але ви не уявляєте, яка величезна кількість людей за ці дні після звільнення звертаються як з моральною, так і з матеріальною підтримкою! Навіть дворовий чат (поширення яких отримало масовий характер), а це - переважно незнайомі люди, просто вибухнув, коли про це дізналися. Я вже не кажу про моє оточення як у Мінську, так і за межами Білорусі і просто незнайомих людей. До речі, в перший же день допомогу з працевлаштуванням у Києві мені запропонував диригент Віктор Плоскіна, з яким, нема чого приховувати, всі ті роки, поки він був головним диригентом нашого театру (в 2007-2019 роках, нині - головний диригент Київського театру опери і балету, - Ред.), у нас з ним були певні творчі розбіжності. Попри це - він став одним з перших, хто підтримав мене. МЕЛОДІЯ НА ВІДСТАВКУ ЛУКАШЕНКА - СОЛО СКРИПКИ ЗІ «СПИСКУ ШІНДЛЕРА» - Про протести і культуру... Наскільки чуйно люди мистецтва реагують на те, що відбувається в країні? Чи можна говорити про якусь єдину, солідарну позицію в театральному середовищі, які там настрої? - Люди мистецтва ... Це складний внутрішній світ, дуже емоційне сприйняття дійсності, протиріччя, часто неусвідомлення себе в процесі суспільства. Немає сумніву, що практично у всієї спільноти є загальне розуміння добра і зла, але не всі можуть переступити через страх, ризик, що тебе звільнять, засудять, ще якось покарають. Проте солідарність, розуміння і підтримка є - і це перш за все люди, яких я поважаю, і чия думка мені важлива. Я вважаю, що треба мати рішучість і певною мірою героїзм, щоб записати ролик на підтримку звільнених артистів театру.