Колесниковій продовжили арешт до 8 січня

Члену президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесниковій продовжили термін утримання під вартою до 8 січня 2021 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал експретендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарико.

Раніше захист Колесникової отримав від Слідчого комітету відмову в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу зі взяття під варту на вихід під заставу.

За словами адвоката Колесникової Людмили Казак, для Колесникової шукають додаткового адвоката, оскільки один з її захисників Олександр Пильченко в середині жовтня був позбавлений ліцензії.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

В ОБСЄ засудили масові порушення прав людини, тортури і жорстоке ставлення до мирних протестувальників з боку влади Білорусі і закликали провести нові президентські вибори.