У британському Ліверпулі почалося масове тестування на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що до проведення цього тестування залучено військових. Пункти для тестування розгорнуті по всьому місту.
Для тестування у Ліверпулі використають переважно тести американської компанії Innova Medical, що виготовляються у Китаї Biotime Biotechnology.
Уряд Британії підписав з компанією Innova контракт на 138 млн фунтів стерлінгів.
Урядовий план «Операція Муншот» передбачає тестування всього населення на COVID-19 за допомогою нової технології – проби слини на тестових смужках. Такий підхід дозволяє лише за 1 день охопити тестуванням до 10 мільйонів осіб.
Британське керівництво переконане, що подібне масове тестування дало б змогу жителям бодай частково повернутися до звичного життя, знаючи, що їх результат негативний.
Слід нагадати, що британський парламент у цю середу проголосував за урядову пропозицію про введення нового локдауну для Англії тривалістю в місяць. На цей час доведеться припинити роботу ресторанів і пабів, спортзалів та магазинів, які не продають товари першої необхідності.
З початку пандемії в Об’єднаному Королівстві виявлено станом на п’ятницю 1 123 197 випадків COVID-19, включаючи 48 120 летальних. Епідеміологічна ситуація в країни продовжує погіршуватися.