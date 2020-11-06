У британському Ліверпулі почалося масове тестування на COVID-19

Пілотне масове тестування населення на коронавірус – “Операція Муншот" – почалося в британському місті Ліверпуль – згодом подібну практику влада хоче застосувати по всій Англії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що до проведення цього тестування залучено військових. Пункти для тестування розгорнуті по всьому місту.

Для тестування у Ліверпулі використають переважно тести американської компанії Innova Medical, що виготовляються у Китаї Biotime Biotechnology.

Уряд Британії підписав з компанією Innova контракт на 138 млн фунтів стерлінгів.

Урядовий план «Операція Муншот» передбачає тестування всього населення на COVID-19 за допомогою нової технології – проби слини на тестових смужках. Такий підхід дозволяє лише за 1 день охопити тестуванням до 10 мільйонів осіб.

Британське керівництво переконане, що подібне масове тестування дало б змогу жителям бодай частково повернутися до звичного життя, знаючи, що їх результат негативний.

Слід нагадати, що британський парламент у цю середу проголосував за урядову пропозицію про введення нового локдауну для Англії тривалістю в місяць. На цей час доведеться припинити роботу ресторанів і пабів, спортзалів та магазинів, які не продають товари першої необхідності.

З початку пандемії в Об’єднаному Королівстві виявлено станом на п’ятницю 1 123 197 випадків COVID-19, включаючи 48 120 летальних. Епідеміологічна ситуація в країни продовжує погіршуватися.