Коронавірус у Росії перетнув межу в 20 тисяч хворих за добу

За минулу добу в РФ зафіксовано 20 368 нових випадків зараження на коронавірус - це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії становила 1 720 063.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 6253 осіб, Санкт-Петербурзі - 1171, Московській - 605, Нижегородській областях - 431.

За четвер від COVID-19 померло 369 росіян, всього з початку епідемії кількість летальних випадків досягла 29 654. Одужали в країні 1 288 096 осіб, у тому числі за добу 16 747 пацієнтів.

Варто зазначити, що антирекорд добового інфікування в РФ протягом чотирьох останніх тижнів оновлювався до п'ятнадцяти разів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 49 171 494 випадків коронавірусу, зокрема 1 241 881 летальний, одужали 35 073 665 осіб.