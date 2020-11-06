Слідком Білорусі відмовив Колесниковій у зміні запобіжного заходу

Захист члена президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової отримав від Слідчого комітету відмову у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу зі взяття під варту на домашній арешт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За словами адвоката Колесникової Людмили Казак, захист до цього двічі безрезультатно клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт і під поручительство.

Казак додала, що для Колесникової шукають додаткового адвоката, оскільки один з її захисників Олександр Пильченко в середині жовтня був позбавлений ліцензії.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО і є підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: naviny.by