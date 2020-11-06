Слідком Білорусі відмовив Колесниковій у зміні запобіжного заходу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.
За словами адвоката Колесникової Людмили Казак, захист до цього двічі безрезультатно клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт і під поручительство.
Казак додала, що для Колесникової шукають додаткового адвоката, оскільки один з її захисників Олександр Пильченко в середині жовтня був позбавлений ліцензії.
Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО і є підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.
Фото: naviny.by