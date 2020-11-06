У передмісті Парижа чоловік погрожував різаком батькам і учням початкової школи

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я відзначаю витримку і оперативність сил правопорядку, які дуже швидко відреагували і затримали небезпечну особу, озброєну різаком, біля початкової школи у Сен-Сен-Дені», - заявив французький міністр.

Він додав, що затриманий становив реальну загрозу оточуючим.

Інцидент стався зранку у п’ятницю, 6 листопада. Інші подробиці про зловмисника та його мотив поки не повідомляються.

Як повідомлялося, у Франції упродовж жовтня скоєно три напади, які пов’язують з ісламістським тероризмом, із застосуванням холодної зброї.