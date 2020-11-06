Вибори президента у США: Туск сказав, хто буде кращим для Польщі

Для Польщі перемога Джо Байдена на президентських виборах у США більш бажана, ніж переобрання на другу каденцію Дональда Трампа.

Таку думку висловив експрем’єр-міністр РП, колишній президент Євроради і чинний голова Європейської народної партії Дональд Туск, передає Укрінформ з посиланням на tvn24.

“Можливе президентство Джо Байдена буде добрим для Польщі, набагато кращим за президентство Трампа. Якщо ми думаємо про Польщу як демократичну країну, як повноправного і впливового члена ЄС, країни, яка хоче і може дотримуватися стандартів свободи і прав людини, то про кращого союзника годі і мріяти”, - заявив Туск.

Він додав, що в інтересах Польщі, аби у США був президент, який не має “дивних відносин з Путіним” й однозначно орієнтований на співпрацю із Заходом.

Туск висловив сподівання, що Байден стане “частиною добрих змін”, які ще мають відбутися у світі.

Водночас за словами експрезидента Євроради, критичні висловлювання Байдена на адресу Польщі під час виборчої кампанії стосувалися не країни загалом, а правлячої політичної сили.

Як повідомлялося, під час передвиборчої поїздки до Філадельфії Байден, говорячи про зміцнення тоталітарних режимів у Європі, поряд з Білоруссю назвав Угорщину та Польщу. Це викликало значний резонанс в РП.

У США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах. Cтаном на 6 листопада Байден має більше шансів на перемогу, аніж Трамп.