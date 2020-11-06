У Німеччині провели обшуки через віденський теракт

Сили Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) провели в п'ятницю, 6 листопада, обшуки в трьох містах у зв'язку з терористичним актом у Відні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це BKA повідомило у своєму Twitter.

Обшуки житлових і комерційних приміщень відбулися в землях Саксонія, Гессен і Шлезвіг-Гольштейн (містах Оснабрюк, Кассель та поблизу Гамбурга). Затримано 4 особи, які хоча й не підозрюються в причетності до теракту, але могли мати зв’язки з підозрюваним у його здійсненні. Інформацію про можливі контакти передала поліція Австрії.

За даними МВС ФРН, які навів міністр Горст Зеегофер напередодні в Бундестазі, в Німеччині наразі відомо про 615 радикальних ісламістів, за якими ведеться цілодобове спостереження. З них 217 мають німецьке громадянство, решта – мають подвійне громадянство або є громадянами інших держав. За словами політика, ризик терактів у Німеччині є високим, «тут також слід очікувати нападів у будь-який час».

Як повідомлялося, 2 листопада у Відні 20-річний емігрант убив 4 людей та поранив більше 20, після чого сам загинув від кулі правоохоронців. Слідчі впевнені, що вбивця був частиною радикальної мережі ісламістів, яка виходить за межі Австрії. У зв’язку з цим терактом уже були проведені арешти у Швейцарії.

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Тема співпраці у боротьбі з тероризмом буде центральною на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС 13 листопада.

Фото: DPA