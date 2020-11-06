У Пенсільванії запобігли нападу на місце підрахунку бюлетенів

Поліції вдалося розкрити змову та попередити напад на конференц-центр у місті Філадельфія штату Пенсільванія, де відбувається підрахунок голосів у ході виборів президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Поліції повідомили про групу людей, можливо сім'ю, яка їхала з Вірджинії на автомобілі Hummer, щоб здійснити напад на конференц-центр», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейським вдалося вилучити зброю та автомобіль у потенційних нападників, а також одну людину було затримано.

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Як повідомлялося, у Філадельфії на годину зупиняли підрахунок голосів після виборів президента США. Республіканці домагалися через суд ближчого доступу до столів, де рахують голоси. Суд задовольнив прохання партії, близько 12:15 за місцевим часом підрахунок продовжився. При цьому міська влада Філадельфії вже оскаржила рішення суду у Верховному суді штату.

Наразі у Пенсильванії пораховано вже 95% бюлетенів. Лідерство утримує Дональд Трамп, а розрив між ним і Джо Байденом становить 0,3%.

Перемога в Пенсільванії дає 20 голосів виборників. Президент Трамп не зможе бути переобраним, якщо не виграє у цьому штаті, незалежно від того, скільки інших штатів він виграє. На даний момент Байден має 253 голоси виборників, а президент Трамп - 213.