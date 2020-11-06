Вибори у США: тест на міцність демократії

Триває третя доба підрахунку голосів, Трамп готується до юридичної війни

У ніч проти п'ятниці, коли в Америці почалася третя доба підрахунку голосів на президентських виборах, протистояння між кандидатами тривало в шести ключових штатах. Демократ Джо Байден продовжував помітно випереджати свого суперника Дональда Трампа. У будь-який інший рік виборів це було би явною ознакою перемоги, однак зараз усе по-іншому. Навіть, якщо Байден набере необхідних 270 голосів вибірників, це не означатиме завершення боротьби.

Чинний глава Білого дому не налаштований просто так поступатися посадою та вже оголосив про намір продовжити юридичну війну за президентське крісло. Отже, які шанси мають кандидати? Що буде далі, якщо результати оспорюватимуться в судах?

«КЛЮЧІ» ДО ПЕРЕМОГИ

Попри зростаючу напругу в повітрі, яка охопила Америку перед виборами, ситуація досі залишається спокійною. Центр американської столиці, яка традиційно голосує за демократів, обвішаний гаслами проти Трампа. Під Білий дім виходять люди з плакатами, подекуди з нецензурними написами. Утім, усе поки що відбувається в мирному руслі, під наглядом поліції.

Тим часом триває процес обробки бюлетенів.

Ще ввечері четверга увага американців була прикута до підрахунку голосів у чотирьох «ключових» штатах, які могли забезпечити перемогу одного з кандидатів.

Серед них, зокрема, Пенсильванія, яка має 20 голосів вибірників. Адже без неї Трампу точно не світило переобрання на другий термін. Спочатку в цьому штаті потужно лідирував чинний президент з перевагою понад пів мільйона голосів, однак, коли почали рахувати бюлетені, що надійшли поштою, розрив між кандидатами різко скоротився. Увечері четверга різниця становила лише 37 тис. виборців, о першій ночі вона скоротилася до 12 тисяч і продовжувала танути на очах, і це, очевидно, додавало драйву в штабі демократів.

Джорджія, яка має у своєму арсеналі 16 вибірників, також забезпечила не меншу інтригу. При обробці 99% бюлетенів у четвер обидва кандидати мали по 49,4%, щоправда, за кількістю голосів у Трампа було на 1,7 тис. голосів більше. Коли залишилось обробити 14 тис. бюлетенів, три округи Джорджії призупинили роботу на ніч, таким чином лише збільшили напругу очікування.

Цікава боротьба розгорнулася за Неваду, де при оброблених 89% бюлетенів Джо Байден випереджав Дональда Трампа лише на 0,9%. Цей штат має шість вибірників, голоси яких також могли би стати переможними для демократа.

Ще одним полем бою в «ключовій четвірці» стала Північна Кароліна з 15 голосами вибірників. Тут Трамп обходив Байдена на 1,4% при обробці 94% бюлетенів.

Це лише підкреслює, наскільки напруженою була боротьба кандидатів і як розподілилася Америка у своєму виборі майбутнього президента.

«АСТАНАВІТЄСЬ!»

Символічна заява експрезидента-втікача Віктора Януковича «Астанавітєсь!», яку він озвучив з російського Ростова-на-Дону, давно стала мемом, зокрема, в українському сегменті інтернету. Дональд Трамп висловився подібним чином, коли в четвер великими літерами «прокричав» на офіційній сторінці у Твіттері «STOP THE COUNT!» («Зупиніть підрахунок!»). Таким чином, нинішній президент хотів, аби виборчі комісії припинили враховувати бюлетені, надіслані американцями поштою. Не можна сказати, що це стало несподіванкою – крок був цілком прогнозованим.

Свою нехитру стратегію Трамп почав озвучувати ще за кілька місяців до голосувань, коли на тлі пандемії Джо Байден закликав своїх виборців голосувати поштою, аби зменшити ризики поширення коронавірусу. Уже тоді Трамп почав заявляти, що це створить великі можливості для фальсифікацій і наперед звинувачував демократів, що вони хочуть обманом украсти у нього вибори. Треба зауважити, що пошта в США працює набагато більш відповідально, ніж в Україні. Тут навіть паспорти, водійські права та чеки на тисячні суми гарантовано приходять у конвертах поштою.

Зараз же республіканський штаб вирішив піти у наступ. Зокрема, Трамп хоче через суд скасувати результати у ключових штатах, які вже оголосили перемогу Джо Байдена. Крім того, республіканці намагалися зупинити обробку поштових бюлетенів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії, Неваді. Втім, юристам Трампа не вдалося добитися перемоги. Лише в Пенсильванії суд виніс рішення, що спостерігачі від республіканців можуть наблизитися до столів з бюлетенями на відстань до 1,5 метра – соціальної дистанції, встановленої на час пандемії.

Фото: The White House

Тим не менше, це не означає, що протистояння не перейде в "юридичну війну". Трамп неодноразово погрожував судовими позовами, і очевидно він розраховує на консервативну більшість останньої інстанції – Верховного суду, до якого він встиг за свою каденцію призначити одразу трьох суддів.

ПОДАЛЬШІ ПРОЦЕДУРИ

Через щільну боротьбу, а також заплутану електоральну систему Колегії вибірників і можливі судові позови процес офіційного визначення переможця може розтягнутися на місяці – якщо тільки сам Трамп завчасно не привітає Байдена з перемогою.

Американська поштова служба USPS напередодні заявила, що планує завершити доставку всіх бюлетенів поштою до цієї суботи, 7 листопада. Це означає, що офіційний підрахунок голосів триватиме, принаймні до цієї дати, допоки не надійде останній бюлетень.

Далі починається не менш цікава історія. У перший понеділок після другої середи грудня (цього року це 14 грудня) має відбутися офіційне голосування всіх вибірників. При цьому, в багатьох штатах вони можуть голосувати всупереч волевиявленню більшості громадян. Такі випадки вже бували й неодноразово, такі люди навіть мають окреме визначення "ненадійний вибірник" (faithless elector – англ.) У 2016-му їх було десятеро, щоправда трьом з них вказали на закони штатів, які забороняли голосувати всупереч народній волі, деяким іншим призначали покарання.

Це означає, що при умовно мінімальному розриві між кандидатами фактор ненадійних персон серед вибірників може становити додаткову перепону для формального визначення переможця. До 23 грудня всі голоси вибірників мають бути враховані у Вашингтоні.

З початком роботи нової сесії Конгресу США, 6 січня наступного року законодавці з Палати представників та Сенату збираються для формального підрахунку голосів вибірників, після чого голова сенату (віцепрезидент Майк Пенс) оголошує результати та вислуховує заперечення.

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Що робити, якщо переможець не визначений, тобто жоден з кандидатів не набрав 270 голосів вибірників? У цьому випадку голосуватимуть 435 конгресменів Палати представників американського Конгресу. Президентом стає той, хто отримує просту більшість.

Палата представників має обрати президента до обіду 20 січня. Якщо цього не станеться, главою держави стає віцепрезидент або наступна за рангом особа – спікер Палати представників. У такому випадку, згідно з 12-ю поправкою, віцепрезидента обирає Сенат.

День інавгурації нового президента випадає на 20 січня 2021 року. Новий президент складає присягу опівдні. Якщо обраний президент помирає між днем ​​виборів та інавгурацією, присягу складає обраний віце-президент і стає главою Білого дому.

МОЖЛИВІСТЬ ЗАГОСТРЕНЬ

Тим часом, чинний президент Дональд Трамп продовжує безпідставно звинувачувати демократів, що вони начебто вдаються до фальсифікацій з "поштовими" бюлетенями і таким чином хочуть "украсти" у нього вибори. Джо Байден, зі свого боку, закликає громадян зберігати спокій та дочекатися остаточного підрахунку всіх голосів.

Що буде далі? Поки що вулиці в столиці США та по всій країні виглядають мирно ззовні, якщо не враховувати забиті деревом вітрини магазинів, готелів та інших будівель. Поліція продовжує посилене чергування, головні стратегічні об'єкти, насамперед Білий дім, обнесені додатковими огородженнями.

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Тим не менше, в разі політичного загострення, судових позовів та – що не виключається – підбурювання до протестів з боку чинного глави Білого дому, ситуація в Сполучених Штатах може зазнати серйозного загострення. При цьому потрібно враховувати активність ультраправих організацій, такі як Proud Boys, що підтримують Трампа та складаються із законних власників зброї, а також інших угруповань, у тому числі з протилежного боку.

Тож, так чи інакше, Америці належить пройти тест на міцність. Наскільки складним він буде, залежить від самих американців. Зрештою, вони мають показати іншим, як повинні працювати закони для того, щоби захистити головне надбання Західного світу – демократію.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

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