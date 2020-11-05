В Італії рекордна кількість нових випадків коронавірусу - майже 35 тисяч

За останню добу COVID-19 в Італії підтвердили у 34 505 осіб, що є найбільшим досі зафіксованим в країні добовим числом нових випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Новий абсолютний рекорд кількості нових випадків COVID-19 за добу перевищив досі пікову кількість, зафіксовану 31 жовтня - 31 758 випадків.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії зросла до 824 879.

За минулу добу внаслідок пандемії в країні померли 445 хворих, загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 40 192 осіб. Одужали 312 339 осіб.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.

Фото: ANSA