Італія на добу відклала введення комендантської години

Введення комендантської години в Італії, заплановане на 22:00 сьогодні, розпочнеться ввечері п'ятниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що країна запровадить загальнонаціональну комендантську годину з 22:00 до 5:00, а також інші обмеження, оскільки Італія бореться зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Нові правила набудуть чинності ввечері 6 листопада, на день пізніше, ніж заплановано спочатку, повідомили в уряді Італії.

"Усі нові заходи, передбачені останнім рішенням, - ті, що зарезервовані для жовтої, "помаранчевої" та "червоної" зон - почнуть діяти з п'ятниці, 6 листопада. Уряд вирішив дати можливість усім підготуватися до діяльності в нових умовах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд запровадить додаткові карантинні обмеження через зростання кількості випадків COVID-19, зокрема заборону на поїздки в регіони з високим ризиком зараження.

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За словами Конте, усі музеї та виставки не працюватимуть. Навчання у школах буде лише дистанційним. Також в Італії удвічі обмежать кількість пасажирів у громадському транспорті.

Упродовж кількох останніх днів в Італії фіксують понад 30 тис. нових випадків зараження COVID-19 щодня.

Фото: ANSA