В ОБСЄ назвали безпідставними заяви Трампа про проблеми з підрахунком голосів

Група міжнародних спостерігачів від ОБСЄ на виборах у США назвала заяви чинного президента Дональда Трампа про проблеми з підрахунком голосів «безпідставними» і такими, що «підривають громадську довіру до демократичних інституцій».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал CNN.

«Безпідставні твердження про систематичні проблеми, зокрема від чинного президента, в тому числі у ніч виборів, завдають шкоди довірі громадськості до демократичних інституцій», - йдеться у заяві ОБСЄ.

В ОБСЄ також відзначили, що «юридичні виклики та необґрунтовані заяви про фальсифікацію виборів спантеличили й стурбували як посадових осіб, залучених до організації виборів, так і виборців».

Водночас організація позитивно оцінила сам процес голосування, назвавши вибори «конкурентними та добре організованими, попри певну юридичну невизначеність і логістичні виклики».

Також місія спостерігачів оцінила рекордно високу явку, якій сприяла зокрема можливість голосування поштою.

«Попри численні публічні заяви чинного президента щодо надійності голосування поштою, кількість та масштаби скарг щодо фальсифікацій, пов’язаних з голосуванням поштою, залишається незначною», - зазначається у повідомленні спостерігачів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.

ОБСЄ направила групу зі 102 спостерігачів для нагляду за процесом голосування в США на запрошення американського уряду. Організація опублікує фінальний звіт після завершення виборчого процесу в країні.

Фото: The White House