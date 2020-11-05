Тероризм дістався Відня

"Перевихований" злочинець свого часу достроково вийшов з в'язниці

З вівторка, 3 листопада, в Австрії починав діяти другий локдаун, який, зокрема, передбачає й закриття кафе-ресторанів та своєрідну комендантську годину. Тож вечір понеділка був останньою нагодою, принаймні в цьому місяці, здійснити ковток свободи і не тільки її. Тим більше, що виходу в люди сприяла й погода – після кількох похмурих днів у понеділок у Відні видалося напрочуд тепло. Постріли, які пролунали близько 8-ї вечора, різко обірвали спокійну атмосферу міста, ставши жахом для городян. У Відні – теракт!

Фото: АРА

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИЯВИЛАСЯ ОМАНЛИВОЮ

Відень вважається одним із найкращих у світі міст для проживання. Комфорт, спокій та безпека – стійкі атрибути австрійської столиці.

Чверть населення Австрії мають міграційне коріння, у Відні цей показник ще вищий. Інтеграція осіб з іншими культурними та релігійними цінностями сьогодні є особливо важливим чинником стабільності в суспільстві.

Фундаменталізм окремих мусульман-радикалів та його прояви у вигляді терактів в окремих містах Європи ніколи не пов’язувався з Австрією. Більшість жителів Австрійської Республіки, для яких нейтралітет став частиною самоідентичності та чимось на зразок державної ідеології, вважали теракти малоймовірними у своїй мирній країні.

Фото: АРА

Так, одне з опитувань, проведене в інтересах Національної академії оборони Австрії влітку цього року, показало, що 65% австрійців характеризують ситуацію в Австрії загалом як «безпечну». Хоча цей показник значно зменшився (вочевидь, через COVID-19), порівняно з минулим роком, коли 76% респондентів заявляли про безпечність у своїй країні. У тому ж опитуванні ішлося про загрозу здійснення терактів в Австрії. Про те, що це – загрозливий сценарій, у липні сказали лише 14% опитаних. Натомість 55% заявили, що не відчувають особистої загрози від терактів у Австрії.

Тож перші повідомлення в соцмережах про стрілянину в історичній частині міста, фото та відео нападу, згодом і підтвердження з боку МВС – усіх просто шокували. Шок на вулицях 1-го району (Внутрішнє місто), який швидко заповнили поліцейські автомобілі та люди в уніформі з автоматами, супроводжувався ще й хаосом: люди з криками бігли по вулицях, намагаючись сховатися від нападника, який стріляв по перехожих та відвідувачах закладів.

Фото: АРА

«САМОТНІЙ ВОВК», ІНСПІРОВАНИЙ ІДЕЯМИ "ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ"?

Шквал перших повідомлень у соцмережах та ЗМІ не давав змоги одразу зрозуміти – що саме і де відбувається, теракт чи ні, напад на синагогу чи стрільба по кав’ярні, діяв один нападник чи кілька, скільки жертв, чи є заручники…

Поліція Відня виходила з того, що напад, який розпочався близько 20:00, здійснено кількома особами, та повідомляла про майже одночасну стрільбу в шести локаціях, розташованих недалеко одна від одної біля площі Шведенплатц – місці, де багато кав’ярень та барів і де також розташована синагога.

Одного з терористів було ліквідовано поліцейським спецпідрозділом невдовзі після нападу – через 9 хвилин після його початку. На пресконференції пізно вночі глава МВС Австрії Карл Негаммер усе ще повідомляв те, що «принаймні ще один злочинець переховується». З огляду на це, жителів Відня закликали не виходити з дому без потреби, уникати центрального району, а також, якщо є можливість, залишити дітей удома.

Фото: АРА

До контртерористичної операції було залучено близько однієї тисячі правоохоронців, представників поліцейських спецпідрозділів «Кобра» та «Вега», спецслужби BVT, а також армійський спецназ з підрозділу Jagdkommando. Весь центр Відня було перекрито, у повітрі літали гелікоптери.

Рано-вранці у вівторок очільник МВС продовжив свій заклик до населення столиці залишатися вдома й уникати Внутрішнього міста. За його словами, все ще «не можна виключати, що були також інші злочинці», триває вивчення всіх відеозаписів та свідчень з метою встановлення, «був один нападник чи кілька». Ближче до вечора Карл Негаммер заявив, що нападник, скоріш за все, був сам: «Відео, яке поки що вдалося вивчити, не дає якихось вказівок на другого злочинця». Та оскільки повне вивчення відеозаписів ще не завершено, то високий рівень загрози не скасовується. І лише в середу керівник МВС чітко заявив: напад здійснювала одна людина.

До речі, одразу після перших повідомлень про стрільбу в центрі поліція Відня на своєму Твіттері оперативно закликала, неодноразово й різними мовами, не публікувати фото й відео з місця нападу. І хто має такі записи, повинен їх завантажити на визначену платформу на сайті МВС для допомоги розслідуванню. Схоже, заклик був дієвим: усього поліція отримала близько 20 тис. відеороликів загальним обсягом в 1 терабайт.

Фото: АРА

Поліцейським швидко вдалося ідентифікувати особу ліквідованого терориста, який був озброєний автоматом Калашникова, пістолетом та мачете, а на собі носив щось схоже на «пояс смертника» (як виявилося згодом – муляж). Ним виявився 20-річний Куйтім Фейзулай, який народився та виріс у Відні. До переїзду до Австрії його батьки проживали в Північній Македонії в одному з населених переважно албанцями поселенні. Окрім австрійського паспорта, Фейзулай також мав паспорт Північної Македонії.

При цьому, австрійським органам він уже був відомий. Наприкінці серпня 2018 року він хотів виїхати до Афганістану, але був завернутий назад, оскільки не мав візи. Утім, бажаючи доєднатися до «джихаду», юнак не здавався, і вже 1 вересня вилетів до Туреччини, звідки хотів поїхати далі до Сирії та долучитися до терористичної організації «Ісламська держава». Проте його подорож перервали турецькі поліцейські, накривши одну з «конспіративних квартир» ісламістів. Після 4 місяців турецької в’язниці Фейзулай був переданий австрійський стороні на початку січня 2019 року. В результаті розслідування BVT, 25 квітня 2019 року Куйтіма Фейзулая було засуджено до 22 місяців ув’язнення за терористичною статтею. Відсидівши 6 місяців, 5 грудня він достроково вийшов на волю.

Уже після теракту стало відомо, що Фейзулай усередині липня цього року їздив до сусідньої Словаччини, щоб купити там патрони для свого АК-47, з якого він потім розстрілював людей у Відні. Спроба купівлі, щоправда, виявилася невдалою через брак документів на зброю. Про дії підозрілої особи словацькі правоохоронці повідомили своїх австрійських колег з BVT. Що зробили з цією інформацією в австрійських спецслужбах – достеменно невідомо.

Фото: АРА

Липнева спроба купівлі патронів у Братиславі свідчить і про те, що майбутній терорист тривалий час готувався до атаки, яка сталася 2 листопада. Чому саме цей день? Цим та іншим продовжує займатися слідство. Фактом є те, що цей день був останньою нагодою для відносно масових зібрань перед локдауном.

Поліція майже відразу вказала на ісламістське підґрунтя теракту, про що свідчило й те, що підозрюваний перед атакою опублікував у одній із соцмереж своє фото з «Калашниковим», пістолетом і ножем та клятвою «халіфу». У вівторок ввечері на ресурсах, пов’язаних з ІД, також з’явилися повідомлення, у яких віденський вбивця називався «солдатом халіфату», як і сам відеозапис із «клятвою» терориста «халіфу».

Теракт у центрі європейської столиці з використанням автоматичної зброї потребує значної підготовки і, вочевидь, сторонньої допомоги. Наразі австрійські правоохоронці встановлюють усіх можливих спільників, по гарячих слідах затримано 14 осіб – громадяни Австрії, Бангладеш, Туреччини, Північної Македонії та Російської Федерації. «Проводиться розслідування за підозрою в участі в терористичній організації», – заявив глава МВС. Ще двох осіб, які підтримували безпосередній контакт з терористом, узяли під варту в Швейцарії.

Фото: АРА

ПРОБЛЕМА РАДИКАЛЬНИХ ІСЛАМІСТІВ

Австрія вважалася одним із найбільших постачальників «іноземних бійців» у лави міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ), пізніше – «Ісламська держава». За окремими оцінками, з території Австрії протягом 2014-2016 років у Сирію та Ірак виїхало до 300 ісламістів (передусім представники різних національних меншин, але також і кілька австрійців, які прийняли іслам) – другий найбільший показник на душу населення серед країн ЄС після Бельгії. Більшість цих людей там і залишилися, були вбиті, але частина повернулися назад. Ще одні – такі як Куйтім Фейзулай – були готові вбивати «в ім’я халіфату», однак цьому перешкодили правоохоронні органи.

Теракт у Відні демонструє, що австрійській владі варто переосмислити та змінити підходи до проблеми наявності радикальних ісламістів на своїй території. Передусім це стосується й програми запобігання екстремізму та дерадикалізації.

Про «лінії розлому» в програмі дерадикалізації, яку зміг «обманути» майбутній терорист, вийшовши достроково на свободу, заявив у вівторок міністр внутрішніх справ. За його словами, потрібні переоцінка та оптимізація цієї програми та більш чітка координація між поліцією, прокуратурою й мін’юстом. Зокрема, у майбутньому допомогу мін’юстові в оцінці загроз має надавати поліцейсько-контррозвідувальна служба BVT.

«Злочинець, незважаючи на усю демонстрацію того, що він інтегрується у суспільство, здійснив прямо протилежне. Засуджений до 22 місяців ув’язнення, він був достроково звільнений, оскільки справляв враження, що сприймає програму дерадикалізації та готовий до інтеграції у суспільство, – заявив Негаммер. – І тепер видно, що всі ці заходи щодо людини, котра, як виявилося, цілеспрямовано хотіла зруйнувати систему, не діють так, як ми у суспільстві цього заслужили. Тому потрібна краща взаємодія між поліцією та системою юстиції».

Також міністр заявив про необхідність створення незалежної комісії для розслідування «проблеми з комунікацією», яка сталася у BVT після отримання інформації від словацьких партнерів про спробу купівлі патронів у Словаччині.

Особливо важливою є й боротьба з джерелами радикалізації ісламської молоді – усім тим, що перетворило юнака з неісламістської сім’ї у вбивцю. Зокрема, йдеться і про ідеологію політичного ісламу. Про намір боротися з цією, спільною для багатьох європейських країн, проблемою – висловися і федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

Фото: АРА

ВАРВАРСТВО ПРОТИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

За останніми даними, внаслідок терористичного нападу загинуло четверо чоловік, двоє з яких були іноземцями. Ще 23 особи отримали поранення, троє з них досі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Австрія, звісно, була приголомшена атакою, здійсненою ісламістом.

«Жодному терористичному акту не вдасться зруйнувати чи внести розкол у згуртованість нашого суспільства», – запевняв глава МВС Карл Негаммер.

Власне, прикладом цього стало те, як двоє молодих австрійців турецького походження та один палестинець першими кинулися на допомогу пораненим – жінці та поліцейському – ще під час нападу, коли навколо літали кулі. Австрійська преса називатиме їх героями.

Те, що суспільство єдине у цю важку годину, засвідчила й спільна молитва наступного дня після теракту в головному соборі Відня – Штефансдомі. Окрім керівництва держави, участь у ній взяли також представники всіх головних конфесій. «О, Аллах, зроби цей світ місцем безпечного миру», – закликав у своїй молитві лідер мусульманської громади в католицькому храмі, запалюючи спільно з християнами та юдеями свічку пам’яті.

У своєму зверненні до нації австрійський канцлер наголосив, що ісламістський теракт у центрі Відня був «нападом з ненависті до наших основних цінностей, до нашого способу життя, з ненависті до нашої демократії, у якій всі люди рівні за правами та гідністю".

За його словами, важливо "не потрапити в пастку терористів".

Фото: АРА «Ми повинні й будемо боротися з тероризмом будь-якими способами, – заявив Себастіан Курц. – Але ми не повинні випускати з виду й те важливе, що ісламістський екстремізм також хоче розколоти наше суспільство. Ми не повинні цього допустити. Нашими ворогами ніколи не були члени релігійної спільноти чи всі люди якоїсь окремої країни, наш ворог – це екстремісти та терористи. У нашому вільному суспільстві не повинно бути терпимості до нетерпимості».

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Символом засудження нападу терористів на редакцію французького журналу Charlie Hebdo у 2015 році стало гасло «Я – Шарлі». В Австрії, схоже, також з’являється свій слоган-символ єднання проти терору. Це слова очевидця події, який вигукнув зі свого будинку озброєному терористові, котрий біг по вулиці. Ці слова вже стали мемом соцмереж, їх ліплять на футболки та сумки. Schleich di, du Oaschloch! «Вали звідси, сволото!»

Василь Короткий, Відень