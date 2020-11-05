Глава Сербської православної церкви захворів на COVID-19
Раніше він брав участь у похороні померлого від коронавірусу митрополита Чорногорсько-Приморського Амфілохія, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Сербської православної церкви.
«Його Святість госпіталізували до «ковідної» лікарні в Бєлграді», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що патріарх почувається добре та хворіє безсимптомно.
Разом із тим, повідомляється, що, окрім Іринея, хворіє ще прогнозований наступник померлого митрополита Амфілохія Іоаннікій, який наразі госпіталізований із пневмонією.
Раніше було відомо, що похорони митрополита Амфілохія відвідали тисячі людей, які збиралися в натовп та не носили маски, головний лікар Чорногорії перед цим закликав владу заборонити похорони через те, що вони стануть «розсадником хвороби».
Фото: spc.rs