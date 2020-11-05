Глава Сербської православної церкви захворів на COVID-19

Настоятеля Сербської православної церкви 90-річного патріарха Іринея госпіталізували до лікарні у зв’язку з захворюванням на COVID-19.

Раніше він брав участь у похороні померлого від коронавірусу митрополита Чорногорсько-Приморського Амфілохія, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Сербської православної церкви.

«Його Святість госпіталізували до «ковідної» лікарні в Бєлграді», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патріарх почувається добре та хворіє безсимптомно.

Разом із тим, повідомляється, що, окрім Іринея, хворіє ще прогнозований наступник померлого митрополита Амфілохія Іоаннікій, який наразі госпіталізований із пневмонією.

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Раніше було відомо, що похорони митрополита Амфілохія відвідали тисячі людей, які збиралися в натовп та не носили маски, головний лікар Чорногорії перед цим закликав владу заборонити похорони через те, що вони стануть «розсадником хвороби».

Фото: spc.rs