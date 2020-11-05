У США за добу виявили більш як 100 тисяч випадків COVID-19

Пандемія коронавірусу побила в США новий рекорд, оскільки в країні за минулу добу вперше було виявлено більш як 100 тисяч нових заражень COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

Мова йде про 104 004 нові випадки захворювання за перший день після загальних виборів у США, що пройшли 3 листопада, продемонструвавши надзвичайно високу явку, зазначається в повідомленні.

Найбільший приріст захворюваності фіксується у штатах Середнього Заходу – Коннектикуті, Айові, Мейні, Мічигані, Міннесоті, Небрасці та Північній Дакоті.

Наголошується, що США нині є найбільш враженою пандемією країною світу.

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Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 мільйона випадків COVID-19. При цьому найбільша кількість хворих у США – 9 801 355. Кількість померлих у цій країні – 239 829, одужали – 6 292 019 осіб.