У США за добу виявили більш як 100 тисяч випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.
Мова йде про 104 004 нові випадки захворювання за перший день після загальних виборів у США, що пройшли 3 листопада, продемонструвавши надзвичайно високу явку, зазначається в повідомленні.
Найбільший приріст захворюваності фіксується у штатах Середнього Заходу – Коннектикуті, Айові, Мейні, Мічигані, Міннесоті, Небрасці та Північній Дакоті.
Наголошується, що США нині є найбільш враженою пандемією країною світу.
Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 мільйона випадків COVID-19. При цьому найбільша кількість хворих у США – 9 801 355. Кількість померлих у цій країні – 239 829, одужали – 6 292 019 осіб.