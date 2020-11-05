Байден упритул наблизився до перемоги - ЗМІ

Перемога Байдена в Мічигані та Вісконсині, яка прогнозується з великою ймовірністю, дозволить йому отримати 264 з 270 голосів вибірників, необхідних, аби стати президентом США.

Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, чинний президент Дональд Трамп, поки що має 214 голосів.

"Байдену необхідно виграти ще в одному непорахованому штаті, наприклад, Неваді, де він лідирує, або Джорджії, де штаб демократа вважає, що заочні голоси піднесуть вгору його показник", - зазначає видання.

Невада має шість голосів вибірників, а Джорджія - 16. Цього в будь-якому разі цілком вистачить, аби отримати 270 мандатів, необхідних для перемоги на президентських виборах.

Сам Байден висловив упевненість у перемозі своєї команди. У Вілмінгтоні, штат Делавер він заявив: "Я тут не для того, щоб оголосити про нашу перемогу. Але для того, аби сказати - ми віримо, що станемо переможцями, коли підрахунок буде завершено".

Як повідомляв Укрінформ, кампанія Дональда Трампа заявила, що подає позови з вимогою зупинити підрахунки голосів у Пенсильванії та Джорджії. Водночас Джо Байден оголосив про готовність боротися в суді зі штабом республіканців.