У Європі провели спецоперацію проти торговців дітьми: майже 400 затриманих

У низці держав Європи відбулася масштабна поліцейська операція проти торгівлі дітьми, в ході якої було затримано 388 підозрюваних у незаконній діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європол.

Зазначається, що співробітники Європолу провели операцію протягом 5-11 жовтня спільно з правоохоронцями Великої Британії, Португалії та Іспанії за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Загалом були залучені 5380 силовиків.

Спецоперація була спрямована проти банд, які займаються сексуальною експлуатацією дітей, використовують їх як нелегальну робочу силу, а також залучають до жебрацтва так контрабанди.

Повідомляється про виявлення 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 особа - неповнолітня.

У Європолі вказують, що в ЄС торгівлею дітьми займаються переважно їхні родичі. Злочинні структури діють у багатьох країнах, жертвами часто виявляються неповнолітні біженці з-поза меж Європи.