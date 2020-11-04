У Нідерландах закінчилося засідання суду у справі МН17, наступне - 5 листопада

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Сьогодні свої виступи продовжили адвокати одного з чотирьох обвинувачених, «грушника» Олега Пулатова. Захист Пулатова заявив, що хоче заново допитати експертів та свідків у справі MH17.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада під час своїх виступів захист одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, заявив, що вважає за необхідне заново допитати свідків у справі MH17.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 було зарезервовано судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Кримінальний процес усе ще перебуває на стадії досудового розгляду. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака - полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ; глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський; підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ); громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.