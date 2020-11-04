У Грузії — теж рекордна кількість нових випадків коронавірусу

У Грузії виявлено 2 295 нових випадків коронавірусу за минулу добу: вперше з початку пандемії COVID-19 цей показник перевищив 2 тис.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

На даний час у Грузії всього підтверджено 46 817 випадків коронавірусу. А загальна кількість тих, хто одужав становить 31 170 пацієнтів.

Кількість померлих від вірусу становить 381 людина - 19 летальних випадків мали місце за останню добу.

У режимі карантину знаходяться 3 004 громадянина, в стаціонарі під наглядом лікарів - 4 355 осіб. Кількість людей, які лікуються в ковід-готелях - 2 428.

Як повідомлялося, вчора в Грузії було зафіксовано 1 943 нові випадки коронавірусу, а одужали 1 833 пацієнти.

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У світі станом на 4 листопада зареєстровано 47 982 409 випадків коронавірусу, в тому числі 1 222 683 летальні, одужали 34 431 514 осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ