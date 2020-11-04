У Франції заборонили турецьку націоналістичну організацію

Про це оголосив за результатами засідання уряду у середу міністр внутрішніх справ країни Жерар Дармен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Рада міністрів розпустила рух «Сірі вовки» відповідно до вказівки президента Республіки», - заявив урядовець.

Як пояснюється в урядовій постанові, «Сірі вовки» у своїй діяльності підбурювали до дискримінації і ненависті, а також були причетні до насильства.

Парамілітарна ультранаціоналістична організація «Сірі вовки» була заснована у Туреччині у 1968 році.

У грудні 2019 року члени руху організували на території Франції табір для військової підготовки молоді. Особливу агресію «Сірі вовки» виявляли проти представників вірменської громади.

Члени організації були активними учасниками сутичок між представниками турецької і вірменської громад, які сталися нещодавно поблизу Ліона.

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Напис «Сірі вовки» також було виявлено на меморіалі геноциду вірменського народу і Національного вірменського центру пам'яті у Франції, наругу над якими було скоєно минулого тижня.

Вважається, що організація є наближеною до режиму президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана.

«Сірі вовки» також діють в інших європейських країнах.

Як повідомлялося, відносини між Анкарою та Парижем загострилися, коли президент Еммануель Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції, боротьби з радикальним ісламізмом після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя.

24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.

Париж 25 жовтня відкликав з Туреччини свого посла для консультацій.

У Франції у жовтні було скоєно три акти ісламського тероризму. Обставини і мотиви четвертого нападу – на православного священника 31 жовтня у Ліоні – ще розслідуються.